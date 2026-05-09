facciamo compagnia il teatro diventa vicinanza

BARGA "Teatro della vicinanza": sono tre parole che accompagnano e spiegano al meglio il progetto di "Facciamo Compagnia", promosso da Uno Spazio per Te APS, e quest’anno dedicato a "Pinocchio nelle RSA" in occasione del 200° anniversario della nascita di Carlo Collodi. Per questa seconda edizione, si è avuta la collaborazione ed il patrocinio di diversi enti e realtà, tra cui l’ASL Toscana Nord Ovest, la Fondazione Collodi, alcuni comuni, tra cui quello di Barga e le due unioni dei comuni di Media valle e Garfagnana, la Fondazione CRL, ed il determinante sostegno di collaborazione anche di ACSI Provincia di Lucca. Un progetto partito lo...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Come vedi .. ci facciamo buona compagnia .. arrivo per il buongiorno cara Anna Maria Sargent x.com