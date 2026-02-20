Facciamo rivivere il Teatro Sannazaro attraverso le ceneri

Il 17 febbraio, un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, causando danni ingenti alla struttura storica. Le fiamme hanno avvolto il teatro, noto come la “bomboniera di Chiaia”, che ospitò artisti come Eleanora Duse e Eduardo Scarpetta. Le fiamme hanno distrutto parte delle sale e danneggiato le decorazioni originali. Ora si cerca di capire come restaurare il teatro e restituirlo alla città. La comunità locale si mobilita per preservare il patrimonio culturale. La riapertura sembra ancora lontana.

Il 17 febbario scorso un incendio ha distrutto il Teatro Sannazaro di Napoli. Era definito la "bomboniera di Chiaia " per la sua eleganza e per aver ospitato famosi artisti tra cui Eleanora Duse, Eduardo Scarpetta, Raffaele Viviani, Luisa Conte e tanti altri. Intanto a Pozzuoli è stata lanciata una proposta molto originale dal maestro d'arte Antonio Isabettini: raccogliere le ceneri, preparare delle confezioni per le quali chiedere un contributo. Attraverso questa iniziativa, che è stata raccolta dalla Presidente dall'Associazione "Nuova Dicearchia", Giovanna Di Francia, non solo si fa rivivere simbolicamente il Teatro, ma si possono raccogliere fondi per finanziare iniziative culturali del territorio.