A Fabriano, la via Santa Croce ha subito lavori di riqualificazione che hanno portato alla realizzazione di un nuovo percorso più sicuro. La modifica riguarda il tragitto che collega la zona scolastica e il cimitero, rendendo più agevole il passaggio pedonale. Le operazioni sono state suddivise in tre fasi tecniche, che hanno coinvolto interventi di consolidamento, rifacimento del manto stradale e installazione di dispositivi di segnalazione, per garantire maggiore sicurezza e funzionalità all’area.

? Punti chiave Come cambierà il tragitto verso la scuola e il cimitero?. Quali sono le tre fasi tecniche che hanno trasformato l'area?. Perché il Comune ha scelto la modalità in economia per i lavori?. Quando sarà finalmente operativa l'illuminazione per garantire la sicurezza serale?.? In Breve Intervento in tre fasi: potatura, tracciamento fondo e installazione pali luminosi.. Percorso collega Santa Maria a via Pavoni superando vent'anni di degrado.. Lavori gestiti in economia per collegare scuola e cimitero senza traffico.. Allaccio corpi illuminanti previsto nelle prossime settimane per sicurezza serale.. Il Comune di Fabriano ha completato il recupero dell’area pedonale in via Santa Croce, un tratto rimasto abbandonato per vent’anni tra erbacce e oscurità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabriano, via Santa Croce rinata: via libera al nuovo percorso sicuro

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