Oltrarno più sicuro con il nuovo muro d’argine al Torrino di Santa Rosa

Oggi a Firenze è stato inaugurato il nuovo muro d’argine nel Torrino di Santa Rosa, situato sul lato sinistro dell’Arno. L’intervento di consolidamento è stato completato questa mattina e mira a rafforzare la protezione dell’area. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle autorità locali e dei tecnici responsabili dei lavori.

FIRENZE – È stato inaugurato questa mattina (16 marzo) il nuovo intervento di consolidamento del muro d’argine in sinistra idraulica dell’Arno all’altezza del Torrino di Santa Rosa. L’opera, realizzata dalla Regione Toscana con un investimento complessivo di 350mila euro, rafforza la sicurezza idraulica di una vasta area dell’Oltrarno e si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione del complesso del Torrino, sviluppato in coordinamento con il Comune di Firenze. I lavori, curati dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Direzione difesa del suolo e protezione civile, hanno previsto la realizzazione di un nuovo muro d’argine in cemento armato lungo circa 25 metri lineari, fondato su pali e costruito in aderenza al muro preesistente sul lato campagna, con collegamenti strutturali che ne migliorano la stabilità complessiva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Oltrarno più sicuro con il nuovo muro d’argine al Torrino di Santa Rosa Articoli correlati Al via i lavori di ristrutturazione del torrino di Santa Rosa. Qua sorgerà un centro per anzianiPrendono il via i lavori per la realizzazione del nuovo centro di socializzazione per anziani al Torrino di Santa Rosa, un intervento promosso dal... Santa Maria Capua Vetere, il Muro della Libertà diventa opera collettiva: al via il nuovo progetto di CiambroneDal 12 gennaio il murale da record mondiale nel carcere di SMCV si apre a detenuti, studenti, professionisti e artisti: un grande progetto... Tutti gli aggiornamenti su Oltrarno più sicuro con il nuovo muro... Arno più sicuro e più vivo: un nuovo muro di contenimento al Torrino Santa RosaL'intervento di sicurezza idraulica finanziato dalla Regione Toscana apre la strada a un progetto più ampio di riqualificazione dell'area, con la creazione di un nuovo approdo nel cuore dell’Oltrarno ... intoscana.it Sicurezza idraulica e riqualificazione: verso un nuovo approdo sull’Arno al Torrino Santa Rosa di FirenzeAll'inaugurazione del nuovo muro di contenimento, finanziato dalla Regione Toscana, il presidente Giani ha annunciato un progetto per restituire questo tratto di fiume, dove sorgeva l'antico porto flu ... intoscana.it