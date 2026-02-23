Noemi rinata grazie al percorso psicologico la confessione | Soffrivo di derealizzazione

Noemi rivela di aver superato un periodo difficile a causa di un attacco di derealizzazione, che l’ha molto destabilizzata. La cantante ha deciso di intraprendere un percorso psicologico, temendo inizialmente di affrontare il problema. Durante un’intervista, ha condiviso come questa esperienza abbia rappresentato una svolta nella sua vita, portandola a sentirsi rinata. La sua testimonianza mette in luce il valore di chiedere aiuto in momenti complicati.

Noemi ha sofferto molto in passato, il percorso psicologico che tanto temeva l'ha fatta rinascere. Ieri Silvia Toffanin ha ospitato anche Noemi a Verissimo, che si è lasciata sfuggire inedite e inaspettate rivelazioni sulla sua sfera personale, ammettendo anche di aver sofferto molto in passato. Alla conduttrice ha rivelato: " Ho sofferto di derealizzazione. La prima volta, di notte iniziai a tremare. Dormivo col mio compagno, chiamai mia mamma e dormii con lei, abbracciate. Sentivo una sensazione di distacco, sembrava che mi avessero tolto la parte che mi rende attaccata al mondo". La cantante ha poi raccontato: "Non volevo perdere la mia occasione a Sanremo, mi stressai troppo.

