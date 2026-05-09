Fabio Concato parla del tumore | Da certe cose non si guarisce mai Riprendo a suonare non pensavo l'avrei fatto

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore ha condiviso in un'intervista la scoperta di un tumore avvenuta l’estate scorsa. Ha spiegato di aver iniziato le cure e di essere riuscito a riprendersi, anche se ci è voluto del tempo per decidere di riprendere a suonare la chitarra. Ha affermato che alcune malattie non si possono mai completamente guarire, ma ha anche parlato della soddisfazione di tornare a esibirsi.

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Fabio Concato parla in un'intervista del tumore che ha scoperto la scorsa estate. Il cantautore ha intrapreso delle cure, grazie alle quali si è rimesso in sesto, tanto da tornare a suonare, anche se ci è voluto del tempo per capire che avrebbe voluto riprendere una chitarra in mano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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