Fabio De Luigi, attore e comico, ha condiviso nel podcast BSMT le sue esperienze, parlando degli inizi, delle serate difficili e dei momenti in cui si è risollevato fino a raggiungere il successo. Durante l’intervista, ha spiegato di aver pensato di smettere dopo anni di tentativi falliti e di sentirsi umiliato quando non riusciva a far ridere il pubblico.

Ospite del podcast BSMT l'attore e regista ricorda i momenti difficili del proprio percorso, fino al successo in tv con la Gialappa's Gli esordi, le serate no e i momenti in cui si è rialzato fino a incontrare il grande successo. Fabio De Luigi si racconta a Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT. Al cinema con Un bel giorno, film da lui diretto e in cui recita al fianco di Virginia Raffaele, De Luigi ripercorre gli inizi allo Zelig grazie a Gino e Michele: “Avevo 23 anni, andò bene e mi chiesero un pezzo da 40 minuti: divenne immediatamente lavoro”, fa sapere, come riporta il Corriere. Qualche è volta è stato sul punto di mollare: “A me è successo un paio di volte di dire smetto, ho fatto 10 anni di postacci e teatrini: è umiliante, sulla prosa puoi barare ma sulla comicità è più difficile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho pensato di smettere dopo anni di postacci e teatrini. Se non fai ridere ti senti un cretino, è umiliante”: così Fabio De Luigi

Fabio De Luigi: “Ho pensato di mollare”. Il rapporto speciale con Virginia RaffaeleFabio De Luigi e Virginia Raffaele sono tra le coppie più amate del cinema italiano, e torneranno presto al cinema con il film Un bel giorno,...

Leggi anche: Bove racconta: «Ho pensato di smettere, ma non ho paura. Ho capito come accettare ciò che mi è successo. Vi spiego la scelta di giocare al Watford»

Contenuti e approfondimenti su Ho pensato di smettere dopo anni di....

Argomenti discussi: Fabio De Luigi: Se non fai ridere è umiliante: un paio di volte ho pensato di smettere. La Gialappa's mi prese per evitare che andassi dalla Dandini: Olmo vendette 15 mila copie in un'ora.

Ho pensato di smettere, è umiliante: Fabio De Luigi e il momento più buio che nessuno conosceOspite di Gianluca Gazzoli al podcast BSMT, Fabio De Luigi ripercorre il momento più difficile della sua carriera. donnaglamour.it

De Luigi: «Gialappa's mi bocciò Olmo, poi vendette 15 mila copie in un'ora»Regista di Un bel giorno, in uscita nelle sale, è stato ospite al BSMT: Al cinema l'onda Zalone aiuta tutti. Sanremo mi spaventa, ho detto no a qualche invito: me la facevo sotto, l'eredità di un B ... msn.com