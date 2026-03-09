Eros Ramazzotti stronca Sal Da Vinci parole che dividono il pubblico | è stato troppo duro? Ecco l’affondo

Dopo il Festival di Sanremo 2026, Eros Ramazzotti ha criticato pubblicamente Sal Da Vinci, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e gli appassionati di musica italiana. Le sue parole sono state considerate troppo dure da alcuni, mentre altri le hanno giudicate come una presa di posizione sincera. Il confronto tra i due artisti ha alimentato discussioni sui social e tra gli esperti del settore.

Dopo il Festival di Sanremo 2026 il dibattito sulle canzoni in gara continua ad animare il mondo della musica italiana. Tra opinioni contrastanti, analisi degli addetti ai lavori e reazioni del pubblico, anche Eros Ramazzotti ha deciso di esprimere il suo punto di vista su alcuni brani presentati durante la kermesse condotta da Carlo Conti. Il cantante romano, ospite sul palco dell’Ariston insieme ad Alicia Keys, ha commentato diverse proposte musicali dell’ultima edizione, soffermandosi in particolare sul brano vincitore, Per sempre sì di Sal Da Vinci. Le sue parole, pronunciate durante alcune interviste, hanno immediatamente acceso il dibattito tra fan e appassionati: c’è chi le considera una critica legittima e chi invece pensa che il giudizio sia stato eccessivamente severo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

