Al Festival di Sanremo prosegue la terza serata, con le Nuove proposte in gara e altri 15 artisti big pronti a esibirsi sul palco. Tra omaggi e momenti emozionanti, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell’anno. La serata vede anche interventi di ospiti e tributi a figure iconiche della musica italiana.

Al teatro Ariston la terza serata del Festival. Altri 15 cantanti in gara, Eros Ramazzotti duetta con Alicia Keys Al Festival di Sanremo è già ora della terza serata. Si sceglie il vincitore delle Nuove proposte, sul palco si esibiscono altri 15 big. Con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Ubaldo Pantani, superospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys Dopo aver cantato 'Per sempre sì' Sal Da Vinci, in gara al Festival di Sanremo, si è commosso per l'ovazione che l'Ariston gli ha riservato. "Grazie a tutti", ha detto con la voce rotta dall'emozione. Al suo arrivo era stato accolto dalla platea con 'Rossetto e caffè', il suo più grande successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'omaggio a Mogol, Sal Da Vinci si commuove, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi suonano l'orchestra. Poi tocca a Eros Ramazzotti

LIVE Sanremo, la terza serata con Ramazzotti, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi e le nuove proposteEcco l'ordine di uscita e gli orari delle performance dei cantanti in gara: Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta (ore 21.

Leggi anche: Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi ospiti

Temi più discussi: Sanremo 2026, Francesco Renga: Bisogna attraversare il buio per ritrovarsi; Mogol, premio alla carriera a Sanremo. E il 12 marzo sarà a Bassano del Grappa; Francesco Renga a Sanremo 2026, il supporto della figlia Jolanda: Mi fido tantissimo di lei. E il siparietto in tv; Sanremo al via, la mappa delle cinque serate.

Sanremo 2026, Mogol riceve il premio alla carriera: l'omaggio al paroliereMogol sarà ospite stasera, giovedì 26 febbraio, al Festival di Sanremo 2026 per ritirare il premio alla carriera. Da giovanissimo giamburrasca di periferia a icona immortale della musica italiana: la ... adnkronos.com

L'omaggio a Mogol, Sal Da Vinci si commuove, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi suonano l'orchestra. Poi tocca a Eros RamazzottiAl via al teatro Ariston la terza serata del Festival. Altri 15 cantanti in gara, c'è la finale dei Giovani. Eros Ramazzotti duetta con Alicia Keys ... ilgiornale.it

Anche Virginia Raffaele cita gli ormai famigerati "festini bilaterali" di Elettra Lamborghini. VIDEO facebook

“È passata una vita, 10 anni, Carlo Conti presentava Sanremo, Trump faceva guerre e Patty Pravo e Renga cantavano”. Con una battuta Virginia Raffaele ha già detto tutto quello che c’era da dire su questo festival. #Sanremo2026 x.com