L' omaggio a Mogol Sal Da Vinci si commuove Virginia Raffaele e Fabio De Luigi suonano l' orchestra Poi tocca a Eros Ramazzotti

Da ilgiornale.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival di Sanremo prosegue la terza serata, con le Nuove proposte in gara e altri 15 artisti big pronti a esibirsi sul palco. Tra omaggi e momenti emozionanti, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell’anno. La serata vede anche interventi di ospiti e tributi a figure iconiche della musica italiana.

Al teatro Ariston la terza serata del Festival. Altri 15 cantanti in gara, Eros Ramazzotti duetta con Alicia Keys Al Festival di Sanremo è già ora della terza serata. Si sceglie il vincitore delle Nuove proposte, sul palco si esibiscono altri 15 big. Con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Ubaldo Pantani, superospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys Dopo aver cantato 'Per sempre sì' Sal Da Vinci, in gara al Festival di Sanremo, si è commosso per l'ovazione che l'Ariston gli ha riservato. "Grazie a tutti", ha detto con la voce rotta dall'emozione. Al suo arrivo era stato accolto dalla platea con 'Rossetto e caffè', il suo più grande successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

LIVE Sanremo, la terza serata con Ramazzotti, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi e le nuove proposteEcco l'ordine di uscita e gli orari delle performance dei cantanti in gara: Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta (ore 21.

