Andreeva piange Kostyuk vince e fa una capriola all'indietro | le due facce della finale di Madrid

Nella finale del torneo di Madrid, Kostyuk ha sconfitto Andreeva con un risultato a sorpresa. La giocatrice ucraina ha festeggiato con una capriola in campo, mentre la rivale russa ha iniziato a piangere dopo la conclusione della partita. La vittoria di Kostyuk rappresenta un risultato inaspettato, mentre Andreeva ha mostrato emozioni intense durante la cerimonia di premiazione.

A sorpresa Kostyuk ha battuto Mirra Andreeva nella finale del torneo di Madrid. L'ucraina ha celebrato il trofeo facendo una capriola in campo, mentre la russa è scoppiata in lacrime.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Andreeva-Kostyuk oggi, WTA Madrid 2026: orario finale, tv, programma, streamingIl WTA 1000 di Madrid è arrivato all’ultimo atto ed è una finale decisamente a sorpresa.

WTA Madrid 2026, la finale a sorpresa. Andreeva e Kostyuk a caccia del titoloLa finale del WTA 1000 di Madrid 2026 propone un incrocio decisamente inatteso alla vigilia del torneo.

Altri aggiornamenti

Kostyuk batte Andreeva e vince il Wta Madrid 2026, niente stretta di mano a fine matchMarta Kostyuk batte in finale Mirra Andreeva e vince il Wta Madrid 2026. La 23enne ucraina ha trionfato in due set per 6-3 7-5 conquistando così il suo primo ... lapresse.it

Kostyuk vince il Wta Madrid: Andreeva battuta in due setMarta Kostyuk è la nuova regina di Madrid. L'ucraina ha vinto il Wta 1000 spagnolo battendo in finale Mirra Andreeva con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo un'ora e 21 minuti di gioco. Una grandissima prov ... sport.sky.it