Marcolin si proietta su Milan Juve | Sarà come una finale per entrambe le squadre I rossoneri hanno un vantaggio Ecco quale

In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex calciatore e commentatore ha analizzato il prossimo match tra Milan e Juventus, considerando la partita come una sorta di finale per entrambe le squadre. Ha inoltre sottolineato che i rossoneri partono con un leggero vantaggio rispetto agli avversari. La conversazione si è concentrata sulle aspettative e sulle dinamiche che potrebbero influenzare l’esito dell’incontro.

di Francesco Spagnolo Marcolin in un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ si è soffermato su Milan Juve confermando una sensazione. Le sue parole. Dario Marcolin, ex centrocampista, segue con attenzione la Serie A nelle vesti di opinionista di Dazn. Su La Gazzetta dello Sport si è concentrato soprattutto sulla crisi del Milan. OTTIMISMO – « Il calcio è imprevedibile, ma se in questo frangente il Milan farà. il Milan come io credo, chiuderà tra le prime quattro. Prima di tutto deve battere il Verona in un match nel quale parte nettamente favorito, poi penserà allo scontro diretto con la Juventus ». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO MILAN-JUVE – « Sarà come una finale e giocarla in casa per il Milan sarà un vantaggio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marcolin si proietta su Milan Juve: «Sarà come una finale per entrambe le squadre. I rossoneri hanno un vantaggio. Ecco quale» Notizie correlate Capello scalda Milan Juve: «La partita di San Siro sarà un crocevia importante per entrambe le squadre»di Angelo CiarlettaFabio Capello ha già iniziato a scaldare gli ambienti in vista di Milan Juventus in programma tra due settimane. Biasin su Inter Juve: «E’ una partita fondamentale anche per la squadra di Spalletti. I bianconeri hanno commesso un errore. Ecco quale»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Milan-Juve all'orizzonte, Marcolin: Sarà come una finale ma andranno entrambe in ChampionsIl Milan si trova nel momento più critico della stagione: due sconfitte conscutive, quattro totali nelle ultime sette e una partita col Verona da non sbagliare per arrivare ... milannews.it Marcolin: Milan non attrezzato per lo Scudetto, ma la prossima stagione con qualche innesto...Il Milan si trova nel momento più critico della stagione: due sconfitte conscutive, quattro totali nelle ultime sette e una partita col Verona da non sbagliare per arrivare ... milannews.it