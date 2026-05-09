A Misano, la Formula 4 italiana affronta il suo primo appuntamento stagionale con nuove regole sui motori e punti assegnati. I team devono fare i conti con un limite di due motori a disposizione, che potrebbe incidere sulla pianificazione delle gare e sulla strategia di qualificazione. La sfida principale riguarda chi riuscirà a qualificarsi tra i 36 finalisti, considerando le modifiche alle regole e le nuove dinamiche in pista.

? Domande chiave Come influenzerà il limite di due motori la strategia dei team?. Chi riuscirà a superare le qualifiche per entrare nei 36 finalisti?. Perché il nuovo sistema di punteggio premia fino al quindicesimo pilota?. Quali piloti della Prema sfideranno i veterani a Misano?.? In Breve Punti assegnati fino al 15° posto con 30 punti per il primo classificato.. Limite di due unità di potenza per pilota su 28 gare stagionali.. Calendario prevede tappe a Vallelunga, Monza, Mugello e Imola dopo il debutto a Misano.. 48 piloti in gara con 13 team tra cui Prema e US Racing.. La griglia di partenza del campionato di Formula 4 italiano si prepara per l’esordio a Misano questo fine settimana, introducendo riforme tecniche e sportive che stravolgono la gestione dei punti e dei componenti meccanici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F4 italiana: nuovi punti e regole motori per l’esordio a Misano

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