Suzuki Bike Day la sesta edizione corre a Misano tra sport motori e sostenibilità

Il Suzuki Bike Day torna per la sesta volta al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in programma sabato 20 giugno. La manifestazione si svolge nella Riviera Romagnola, un’area nota per il suo paesaggio tra mare e colline e la tradizione motoristica. L’evento coinvolge appassionati di motori, con attività legate allo sport e alla sostenibilità, e si svolge nel contesto di un circuito noto per le competizioni motociclistiche.

Sarà la Riviera Romagnola, con il suo intreccio di mare, colline e cultura motoristica, a fare da cornice alla sesta edizione del Suzuki Bike Day, in programma sabato 20 giugno al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dopo Carpegna, Imola e Monza, l’evento firmato Suzuki approda in uno dei luoghi simbolo del motorsport italiano, trasformando l’asfalto delle grandi competizioni in uno spazio dedicato a sport, mobilità sostenibile e condivisione. Da Misano alle colline romagnole. Il tracciato partirà e si concluderà all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli, offrendo ai partecipanti la possibilità di pedalare in un contesto solitamente riservato ai campioni del Motomondiale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Suzuki Bike Day, la sesta edizione corre a Misano tra sport, motori e sostenibilità Notizie correlate Leggi anche: Suzuki Bike Day, la sesta edizione comincia da Misano. I dettagli Motori e solidarietà, tutto pronto per la sesta edizione di "Sport therapy day"Tutto pronto per la sesta edizione dell'evento di beneficenza "Sport therapy day", ideato dalla pilota Deborah Broccolini a sostegno... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Suzuki Bike Day, la sesta edizione comincia da Misano. I dettagli; Suzuki Bike Day 2026: Misano al centro della sesta edizione; L’arte del Kintsugi corre sull’asfalto, svelata la maglia del Suzuki Bike Day #06; Suzuki Bike Day #06: al via la sesta edizione a Misano Adriatico. Suzuki Bike Day, la sesta edizione corre a Misano tra sport, motori e sostenibilitàPrevisto un evento non competitivo aperto a tutti, con un percorso di 62 chilometri nell’entroterra romagnolo, una maglia ispirata al Kintsugi e una forte componente solidale a favore di Dynamo Camp E ... ilgiornale.it Suzuki Bike Day #06: svelata la maglia 2026Sarà il fascino della Riviera Romagnola, unito all’energia del motorsport e alla passione per lo sport all’aria aperta, a caratterizzare il Suzuki Bike Day #06. L’evento è stato presentato nel corso d ... newsrimini.it Il 6° Suzuki Bike Day 2026 è in programma sabato 20 giugno 2026 al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dopo le precedenti edizioni svolte tra Carpegna, Imola e Monza, l’evento si sposta a Misano, con accesso al circuito utilizzato per le competizioni mo - facebook.com facebook