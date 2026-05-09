Un commento recente di Chandhok solleva dubbi sugli aggiornamenti apportati alla Ferrari in Formula 1, ritenendo che non abbiano ridotto il divario con la McLaren. La questione riguarda anche la performance di Hamilton, influenzata da un problema al turbo che ne compromette la costanza in gara. Questi temi sono al centro delle analisi sulla competitività delle scuderie dopo le ultime tappe del campionato.

? Domande chiave Perché gli aggiornamenti Ferrari non hanno colmato il divario con McLaren?. Come influisce il problema del turbo sulla costanza di Hamilton?. Chi ha ragione tra Chandhok e i tecnici di Maranello?. Quali soluzioni deve trovare la Ferrari per non perdere terreno in Canada?.? In Breve Charles Leclerc scivola all'ottavo posto dopo penalità di 20 secondi dai commissari.. Lewis Hamilton chiude la gara di Miami al sesto posto.. David Croft ipotizza problemi di gestione turbo e perdita di deportanza.. McLaren prepara nuovi componenti per il prossimo Gran Premio in Canada.. Il pacchetto di aggiornamenti della Ferrari per il Gran Premio di Miami non ha prodotto i risultati sperati, scatenando timori per il futuro del team in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, il dubbio di Chandhok: i nuovi upgrade Ferrari non convincono

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

F1, il dubbio di Coulthard: i nuovi regolamenti non emergeranno a Miami? Cosa sapere David Coulthard prevede che i nuovi regolamenti FIA non emergeranno a Miami.

Karun Chandhok: George Russell condivide la stessa debolezza di Oscar Piastri nella lotta per il titolo F1.Karun Chandhok: George Russell condivide la stessa debolezza di Oscar Piastri nella lotta per il titolo F1.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Karun Chandhok: il personale Aston Martin sembra deprimente dopo il difficile avvio della stagione F1 2026.; F1 | Ferrari: McLaren e Mercedes gelano gli aggiornamenti di Maranello; Isack Hadjar affronta un momento cruciale dopo l’incidente nel GP di Miami: si riprenderà?.

Chandhok: Se questi sono i grandi aggiornamenti Ferrari…La Ferrari ha iniziato la stagione 2026 dietro alla Mercedes, fiduciosa che gli aggiornamenti dell’inizio di un nuovo ciclo regolamentare avrebbero potuto darle la possibilità di lottare con costanza ... formulapassion.it

F1 | Chandhok: Russell deve reagire subitoKimi Antonelli è diventato il più giovane leader del campionato di Formula 1 di sempre nel Gran Premio del Giappone, ... msn.com

#Ferrari preoccupata dopo la delusione di Miami #Chandhok ha rivelato i pensieri di #McLaren e #Mercedes Ecco le sue parole #F1 x.com

Sara Tendulkar con la sua bhabhi Saaniya Chandhok reddit