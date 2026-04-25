F1 il dubbio di Coulthard | i nuovi regolamenti non emergeranno a Miami

David Coulthard ha espresso dubbi sul fatto che i nuovi regolamenti FIA in Formula 1 si faranno notare durante il Gran Premio di Miami. Secondo l'ex pilota, la configurazione del circuito statunitense potrebbe nascondere gli effetti delle recenti riforme sulla gestione energetica delle vetture. Questa considerazione si basa sull'analisi delle caratteristiche specifiche della pista, che potrebbe non mettere in evidenza le modifiche introdotte dai regolamenti.

? Cosa sapere David Coulthard prevede che i nuovi regolamenti FIA non emergeranno a Miami.. La conformazione del circuito statunitense potrebbe mascherare l'impatto delle riforme sulla gestione energetica.. David Coulthard prevede che le modifiche ai regolamenti tecnici non mostreranno il loro vero impatto durante il prossimo appuntamento in Florida, tra il 1 e il 3 maggio presso l’Hard Rock Stadium. Il pilota ex Red Bull ha espresso cautela riguardo all’efficacia delle recenti riforme introdotte dalla FIA e dalla Formula One Management. Durante la pausa di cinque settimane intercorsa tra il Gran Premio del Giappone e quello di Miami, le autorità del si sono riunite con le squadre e gli altri stakeholder coinvolti per definire nuovi dettagli tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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