Karun Chandhok ha commentato che George Russell presenta alcune fragilità simili a quelle di Oscar Piastri nella sfida per il campionato di Formula 1. La dichiarazione si basa sull’analisi delle prestazioni recenti dei due piloti, che sembrano incontrare difficoltà in momenti chiave delle gare. Chandhok ha sottolineato questo parallelismo senza entrare nel dettaglio di cause o responsabilità.

"> I Problemi di George Russell e il Parallelo con Oscar Piastri. Karun Chandhok ha recentemente messo in luce che George Russell sta affrontando sfide simili a quelle di Oscar Piastri nella passata stagione, specialmente sui circuiti a bassa aderenza. Questo confronto è emerso dopo che Russell ha avuto prestazioni deludenti durante il Gran Premio di Miami, un evento che ha evidenziato le sue difficoltà nel rendere al meglio con condizioni di grip limitato. Piastri, nel corso della scorsa stagione, aveva iniziato con una notevole vantaggio di 34 punti sulle prestazioni del suo compagno di squadra Lando Norris, per poi chiudere la stagione con un distacco di 13 punti a favore di Norris.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Karun Chandhok: George Russell condivide la stessa debolezza di Oscar Piastri nella lotta per il titolo F1.

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