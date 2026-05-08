A Rimini si prepara ExpoAid 2026, un evento dedicato all'inclusione e alle persone con disabilità. Durante i laboratori gestiti dai giovani si discuterà di come mostrare l'autonomia economica, mentre si cercheranno soluzioni pratiche per superare le barriere infrastrutturali presenti nel Paese. L'iniziativa mira a coinvolgere direttamente le persone e a promuovere interventi concreti nel settore.

? Punti chiave Come faranno i laboratori gestiti dai giovani a dimostrare l'autonomia economica?. Quali soluzioni concrete proporrà Rimini per superare le barriere infrastrutturali nazionali?. Chi gestirà la ristorazione gratuita durante i tre giorni di ExpoAid?. Perché la sinergia tra Comune e Ausl è fondamentale per l'evento?.? In Breve Iscrizioni ai 50 seminari aperte il 12 maggio presso il Palacongressi di Rimini.. De Sanctis presenzierà all'area sportiva con dimostrazioni di scherma, yoga e arrampicata.. Ristorazione gratuita gestita da associazioni con il supporto tecnico della Federazione Italiana Cuochi.. Vanni Oddera e il WeFly Team animeranno gli eventi con mototerapia e attività all'aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inclusione a Rimini: ExpoAid 2026 punta sul valore delle persone

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