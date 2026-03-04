Inclusione e tutela dei cittadini | istituito il garante dei diritti delle persone con disabilità

Il Consiglio comunale di Ceglie Messapica ha approvato il 27 febbraio 2026 un regolamento che istituisce il garante dei diritti delle persone con disabilità. La decisione riguarda l’istituzione di una figura dedicata alla tutela e alla promozione dei diritti dei cittadini con disabilità, rappresentando un cambiamento nelle politiche sociali della città. La delibera riguarda l’organizzazione e le funzioni del nuovo organismo.

Approvato il regolamento che introduce una nuova figura istituzionale dedicata. La consigliera Albanese: "Un passo fondamentale per una comunità più accessibile" CEGLIE MESSAPICA - Il Consiglio comunale di Ceglie Messapica ha approvato il 27 febbraio 2026 il regolamento che istituisce il garante dei diritti delle persone con disabilità, segnando un importante passo avanti nelle politiche di inclusione sociale della città. La nuova figura istituzionale avrà il compito di vigilare sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo pari opportunità e piena cittadinanza per tutti i membri della comunità. La... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Provincia, istituito il Garante dei diritti delle persone disabiliSoddisfazione del consigliere Di Cecilia per l’approvazione in Consiglio: “Ringrazio il presidente Buonopane e i colleghi consiglieri” Il Consiglio...

Istituito il Garante provinciale dei diritti delle persone disabili, Di Cecilia: "Ringrazio il presidente Buonopane e i colleghi"Approvata all'unanimità l'istituzione, per iniziativa del consigliere Franco Di Cecilia, del Garante provinciale dei diritti delle persone disabili...

Contenuti utili per approfondire Inclusione e tutela dei cittadini....

Temi più discussi: La tutela dei diritti è possibile solo attraverso un’azione collettiva; Il DDL immigrazione mette a serio rischio i diritti e l’inclusione dei minori non accompagnati; Lamezia. Inclusione e diritti, confronto al Polo Einaudi; Cv Volley e LocoMotiva: nuova collaborazione per inclusione e tutela della salute psicologica.

Protocollo tra Unicef e Dipartimento di giustizia minorile e di comunità(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Per rafforzare la promozione e la tutela dei diritti, il benessere e l'inclusione delle persone di minore età coinvolte ... notizie.tiscali.it

Tre garanti comunali per i diritti: rafforzare gli strumenti di ascolto e tutela per alcune tra le categorie più fragiliPresentati gli ordini del giorno di Lorenzo Ermenegildi Zurlo, Federico Maria Phellas (Pd) e Laura Tanci (Anima Perugia) ... corrieredellumbria.it

Il Rapporto su povertà e inclusione sociale in Toscana ci ricorda una cosa semplice e importante: dietro ai numeri ci sono persone, famiglie, vite quotidiane fatte di sacrifici e difficoltà. Nel 2024 il 4,9% delle famiglie toscane vive sotto la soglia di povertà assolut facebook

Ieri ho partecipato assieme all'Assessore regionale all’inclusione sociale e ai servizi alla persona Massimiliano Maselli all’inaugurazione del nuovo Centro Tobia-Dama all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma alla presenza del direttore generale della ASL Roma x.com