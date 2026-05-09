Ex zuccherificio | i residenti ricorrono al Consiglio di Stato

I residenti di un’area precedentemente occupata da uno zuccherificio hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato, sollevando preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi per la salute pubblica. La questione riguarda anche l’impatto dello scomputo degli oneri sul bilancio comunale, che potrebbe influenzare le decisioni sulla destinazione dell’area. La vicenda coinvolge aspetti ambientali e amministrativi legati alla gestione dell’area industriale dismessa.

? Domande chiave Perché i residenti temono rischi per la salute pubblica?. Come influirà lo scomputo degli oneri sul bilancio comunale?. Chi ha approvato la trasformazione dell'area in polo logistico?. Quali irregolarità tecniche hanno spinto i cittadini al ricorso?.? In Breve Ricorso presentato dall'avvocato Fabio Vailati contro decisione giunta di dicembre scorso. Polo logistico Officine Mak prevede 14 mila metri quadrati di superficie. Contestazione per scomputo oneri da un milione di euro per opere pubbliche. Vicesindaco Lino Ladini difende l'iter tecnico approvato dai tecnici comunali. I residenti di via Leonardo Da Vinci hanno presentato un ricorso al Consiglio di Stato per bloccare il progetto dell’ex zuccherificio, chiedendo l’annullamento della procedura approvata per l’area ex Interzuccheri.🔗 Leggi su Ameve.eu

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