La storia di Cristiana | Dormo all’ex zuccherificio eppure per lo Stato sono ricca

Cristiana vive nei capannoni abbandonati dell’ex zuccherificio perché non ha alternative abitative, nonostante lo Stato la consideri ricca. La causa di questa situazione è la mancanza di servizi sociali efficaci e di alloggi pubblici disponibili in zona. La donna, 52 anni, si rifugia tra le macerie e le pareti vuote, cercando di sopravvivere tra difficoltà e solitudine. La sua storia mette in luce il divario tra percezione e realtà sul territorio.

Fano, 25 febbraio 2026 - Ha 52 anni, è di Colli al Metauro e dall’altra notte dorme nei capannoni incompiuti dell’ex Zuccherificio. Si chiama Cristiana Longagnani, ha una storia difficile alle spalle e un futuro incerto all’orizzonte. Oggi – ci racconta – inizierà a lavorare in una pizzeria cittadina, ma da giorni non ha più un tetto sopra la testa e non riesce ad accedere agli aiuti economici perché il suo Isee risulterebbe troppo alto, calcolato sui redditi di quando faceva anche due lavori come cameriera. Anziana muore dopo un mese d’agonia. Ora la sua badante è accusata di omicidio “Dopo che mia madre si è ammalata ho perso tutto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

