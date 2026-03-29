Il progetto di sviluppo del polo logistico a Chiaruccia è attualmente in fase di blocco. Nel frattempo, l’ipotesi di realizzare un palas all’ex zuccherificio è stata abbandonata, insieme alle idee di costruire un hotel e un complesso di housing sociale. La discussione sulle destinazioni future dell’area prosegue senza avanzamenti concreti in questo momento.

di Anna Marchetti All’ex zuccherificio si allontana l’ipotesi del palazzetto dello sport, dell’hotel e dell’housing sociale. E appare a dir poco in salita – secondo i rumors di palazzo – la strada della permuta tra l’ex zuccherificio di proprietà dei privati (La Cittadella srl, società degli imprenditori Paci e Andreani) e l’area comunale di Chiaruccia. Con grande gioia dei comitati. Quel che è certo è che non c’è ancora la valutazione economica dei terreni, mentre si avvicina la scadenza del 31 marzo 2026, data fissata dai privati per perfezionare l’accordo di permuta. Così era scritto nella lettera d’intenti e nell’accordo preliminare firmato dalle parti a marzo 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polo logistico a Chiaruccia in stallo. Addio palas all’ex zuccherificio

Articoli correlati

FdI attacca il maxi polo logistico: "Cancellate le compensazioni"Logistica all’ex Interzuccheri, arrembaggio in consiglio comunale, a firma Fratelli d’Italia: al centro problemi idrogeologici, impatto ambientale,...

Scontro sul futuro polo logistico: "Stop al piano di via Bindellera"La protesta per il nuovo insediamento logistico in via Bindellera a Brugherio si allarga.

Una selezione di notizie su Polo logistico

Argomenti discussi: Polo logistico a Chiaruccia in stallo. Addio palas all’ex zuccherificio.

Polo logistico a Fano, è scontro tra comitati: «No a Chiaruccia». «Ex zuccherificio da riqualificare»FANO Sulla permuta tra l’area dell’ex zuccherificio degli industriali Andreani e Paci e quella comunale di Chiaruccia, dove era prevista la clinica privata, si mobilitano i gruppi di cittadini attivi ... corriereadriatico.it

Polo logistico a Chiaruccia, bagarre in Consiglio. Il comitato chiede un confronto, l’opposizione tuonaGiunta e sindaco non accettano il confronto pubblico sul polo logistico fin quando non saranno disponibili le stime dell’Agenzia delle Entrate sui terreni oggetto della permuta (Chiaruccia ed ex ... ilrestodelcarlino.it