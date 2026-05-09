Mattia Caldara, ex difensore del Milan, ha recentemente commentato il percorso della squadra sotto la guida di Allegri. Dopo aver parlato di un derby vinto, Caldara ha dichiarato di aver creduto nella possibilità di competere per lo scudetto. Le sue parole si concentrano sulle aspettative e sulla fiducia riposta nella squadra in un momento specifico della stagione.

Mattia Caldara, ex difensore del Milan, ha voluto analizzare ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport il momento che sta passando la squadra allenta da Massimiliano Allegri. Secondo l'ex calciatore, il problema principale è stato un calo mentale. Ma non è tutto, l'ex calciatore rossonero ha ammesso che, dopo aver visto la vittoria nel derby contro l'Inter, ha creduto nella lotta scudetto. Purtroppo, poi, la squadra ha perso la continuità che l'aveva caratterizzata nei mesi precedenti, perdendo così tantissimi punti per strada: "Dopo il derby vinto credevo che potesse lottare fino alla fine per lo scudetto. Non dico che dopo il ko contro la Lazio i rossoneri si siano seduti, ma inconsapevolmente, con l’obiettivo più lontano, tendi a mollare un po’.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, parla Caldara: “Dopo il derby vinto credevo nella lotta scudetto”

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