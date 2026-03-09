Ravelli | Inter ko il Milan vince il derby | lotta Scudetto di nuovo aperta? L’analisi

La giornalista sportiva Arianna Ravelli ha commentato il derby di ieri sera tra Milan e Inter a San Siro. Nel suo articolo pubblicato su 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato la vittoria del Milan e la sconfitta dell’Inter. Ravelli ha sottolineato che con questa partita la corsa allo scudetto si riapre, lasciando il campionato ancora molto aperto.

La giornalista sportiva Arianna Ravelli, per 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato così il derby Milan-Inter di ieri sera a 'San Siro' La giornalista sportiva Arianna Ravelli, in un video pubblicato sulla versione online della 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato così il derby Milan-Inter di ieri sera a 'San Siro', vinto per 1-0 dai rossoneri di Massimiliano Allegri sui nerazzurri di Cristian Chivu grazie a un gol di Pervis Estupiñán al 35'. Diavolo ora a - 7 e il campionato di Serie A potrebbe ancora dire la sua. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ravelli: “Inter ko, il Milan vince il derby: lotta Scudetto di nuovo aperta?”. L’analisi Articoli correlati Il Milan riapre la lotta scudetto! Estupinan decide il derby, Inter ko. Bagarre salvezza, Roma sconfittaLa 28ma giornata della Serie A è vissuta in attesa del rovente Derby della Madonnina, fondamentale nella lotta per lo scudetto quando ormai si sono... Milan-Inter finisce 1-0: la lotta scudetto è di nuovo aperta?Un gol di Estupinan lancia il Milan, che batte l'Inter nel derby e si porta a -7 dai nerazzurri: a dieci giornate dalla fine del campionato, i... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ravelli Inter ko il Milan vince il... Argomenti discussi: Milan-Inter finisce 1-0: la lotta scudetto è di nuovo aperta?. Rimonte scudetto Serie A: il racconto e i dati di quelle più celebri. Juve in attivo, Inter in passivo. Le altre...Le sette rimonte scudetto più famose e clamorose della nostra Serie A. Tante le squadre coinvolte, non soltanto quelle storicamente più forti. news.superscommesse.it Andrea Ranocchia: Che emozioni il derby della Madonnina. Inter, se vinci è scudettoIl difensore nerazzurro: Con i tre punti il Milan terrebbe tutto aperto. Chivu allenatore? Non ho mai avuto dubbi, però è riuscito a stupirmi ... milano.repubblica.it