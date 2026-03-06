Piccari | Il Milan farà di tutto per vincere questo derby e riaprire la lotta scudetto ma secondo me…

Marco Piccari, direttore di 'TmwRadio', ha commentato in vista del derby tra Milan e Inter, affermando che i rossoneri faranno di tutto per vincere e riaprire la corsa scudetto. Nel suo editoriale ha sottolineato la determinazione del Milan, senza però entrare in analisi o giudizi personali. La partita si svolgerà nel fine settimana e rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre.

Prosegue l'avvicinamento a Milan-Inter, la 246° stracittadina milanese della storia. In città, il clima derby si respira già da giorni: il naviglio si è diviso tra tinte rossonere e nerazzurre. La squadra di Chivu è a +10 sul Diavolo, un vantaggio difficile da colmare, specie a 12 partite dal traguardo. Leao e compagni, però, non si sono ancora arresi: una vittoria nel derby potrebbe riaccendere la lotta scudetto. Nella settimana che porta a Milan-Inter, si è espresso anche il direttore di 'TmwRadio' Marco Piccari. Nel suo editoriale ha analizzato il derby sotto diversi punti di vista, con un focus sui protagonisti del match. Di seguito, un estratto delle sue parole "È un derby pesante, con Lautaro che sarà assente e con Pulisic che non sta benissimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

