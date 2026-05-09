Ex Milan De Rossi su Messias | Parla poco ma quando parla è un riferimento
Durante una conferenza stampa, De Rossi ha commentato il comportamento di Junior Messias, ex giocatore. Ha affermato che Messias tende a parlare poco, ma quando lo fa, rappresenta un punto di riferimento. Questa osservazione riguarda l’attitudine del calciatore nel contesto sportivo e come viene percepito dai compagni e dagli addetti ai lavori. De Rossi ha quindi condiviso un suo giudizio sul carattere e sul ruolo del calciatore nel gruppo.
Intervenuto in conferenza stampa, De Rossi ha voluto spendere alcune parole su Junior Messias, ex calciatore del Milan ora al Genoa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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