Ex Milan De Rossi su Messias | Parla poco ma quando parla è un riferimento

Da pianetamilan.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa, De Rossi ha commentato il comportamento di Junior Messias, ex giocatore. Ha affermato che Messias tende a parlare poco, ma quando lo fa, rappresenta un punto di riferimento. Questa osservazione riguarda l’attitudine del calciatore nel contesto sportivo e come viene percepito dai compagni e dagli addetti ai lavori. De Rossi ha quindi condiviso un suo giudizio sul carattere e sul ruolo del calciatore nel gruppo.

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Intervenuto in conferenza stampa, De Rossi ha voluto spendere alcune parole su Junior Messias, ex calciatore del Milan ora al Genoa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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