Oddo | Il leader è quello che parla poco Paolo Maldini era così Quando sono arrivato al Milan …

Massimo Oddo ha spiegato che il vero leader si distingue per il silenzio e la determinazione, citando l’esempio di Paolo Maldini. L’ex difensore del Milan ha raccontato di aver incontrato Maldini durante il suo arrivo in società, notando come il capitano mantenesse sempre un atteggiamento riservato ma deciso. Oddo ha sottolineato che questa attitudine ha guidato il suo modo di interpretare il ruolo di leader in campo. Maldini, secondo lui, incarnava questa qualità con naturalezza.

"I miei erano Franco Baresi e Paolo Maldini". L'ex terzino del Milan Massimo Oddo parla così dei suoi idoli. L'attuale allenatore del Milan Futuro ha parlato a 'FanPage' anche di ex giocatori molti importanti per la storia del Diavolo: "Parlo di Maldini, di Baresi, di Costacurta: gente che non ti faceva sbagliare con uno sguardo. Il leader non è sempre quello che parla tanto, ma quello che parla poco e dice le cose giuste. A volte neanche parla. Paolo era così". Sulla sua esperienza al Milan da giocatore: "Quando arrivi in una grande squadra devi ripartire da zero. Come fai a pretendere di tirare un rigore o una punizione se ci sono Pirlo, Seedorf, Kakà, Ronaldo, Pato o Inzaghi? Quando sono arrivato il mio "antagonista" sulla fascia destra era Cafu: bastavano 20 minuti non concentrati e la domenica dopo giocava lui".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

