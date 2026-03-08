Le Iene stasera su Italia 1 | Stefano De Martino parla di Sanremo e il caso David Rossi

Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene, con inchieste e ospiti. Tra i temi trattati ci sono le ultime ricostruzioni sul caso David Rossi e un approfondimento sulle truffe nel trading online. Inoltre, viene proposta un'intervista a Stefano De Martino, che parla del suo coinvolgimento a Sanremo 2026. La trasmissione inizia alle 21.

Tra inchieste e ospiti, Le Iene questa sera 8 marzo affronta il caso David Rossi con nuove ricostruzioni, analizza le truffe del trading online e propone un'intervista a Stefano De Martino dopo l'annuncio su Sanremo 202 Stasera, domenica 8 marzo 2026, dalle 21.25 su Le Iene torna in prima serata su Italia 1 una nuova puntata del programma ideato da Davide Parenti. Alla conduzione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni, pronti a guidare una serata ricca di inchieste e interviste. Tra i servizi più attesi della puntata: nuovi sviluppi sul caso David Rossi, un'inchiesta sulle truffe del trading online e l'intervista esclusiva a Stefano De Martino dopo l'annuncio della sua conduzione del Festival di Sanremo 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Le Iene, Stefano De Martino racconta il suo Sanremo 2027Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, domenica 8 marzo, con un nuovo appuntamento de Le Iene, il programma di Davide Parenti, in onda...

Le Iene stasera su Italia 1: dal caso Garlasco ai reportage esclusiviLe anticipazioni della puntata svelano servizi intensi e ospiti di rilievo: riflettori puntati su Garlasco con la presenza in studio del giudice che...

