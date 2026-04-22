Ex Ilva | mancato accordo sulla cassa integrazione straordinaria Tre ore di confronti al ministero

Al ministero del lavoro si sono svolti circa tre ore di incontri tra le parti coinvolte, ma al termine non è stato raggiunto nessun accordo sulla cassa integrazione straordinaria per l’ex Ilva. Un comunicato diffuso dall’Usb segnala che l’incontro si è concluso senza un’intesa, lasciando ancora aperta la questione relativa alla tutela dei lavoratori. Nessuna decisione definitiva è stata presa durante la riunione.

Di seguito un comunicato diffuso da Usb: Circa tre ore di confronto al ministero del lavoro per chiudere con un mancato accordo. Le posizioni sono apparse sin da subito distanti, soprattutto per la restante liquidità tesa a garantire l’integrazione salariale al 70%, peraltro unita alle ulteriori garanzie del precedente accordo sulla CIGS. Con l’incontro di stamane, vi è un dato di fatto incontrovertibile, che da parte dell’azienda non è al momento possibile garantire le stesse condizioni assicurate prima d’ora ai lavoratori. Condizioni che molto faticosamente erano state precedentemente inserite nell’ultimo accordo, e per le quali il Governo aveva messo a disposizione la relativa copertura economica.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ex Ilva: mancato accordo sulla cassa integrazione straordinaria Tre ore di confronti al ministero Notizie correlate Cassa integrazione, è allarme. Boom di ore per la straordinaria: "Tessuto produttivo in sofferenza"Calano lievemente le ore complessive di cassa integrazione, ma esplode il ricorso alla cassa straordinaria. Imprese piacentine in difficoltà: nel 2025 più 60% le ore di cassa integrazione, straordinaria triplicataNel 2025 le ore di cassa integrazione autorizzate a sostegno dei lavoratori delle imprese piacentine in difficoltà sono state 1 milione e 874 mila,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ex Ilva, a rischio copertura cassa integrazione; Ex Ilva, nulla di fatto sul fronte cigs: ancora nessuna integrazione, tavolo aggiornato al 22 aprile; Ex Ilva, nuova trattativa. A rischio c’è una quota della cassa integrazione. Ex Ilva: mancato accordo sulla cassa integrazione straordinaria Tre ore di confronti al ministeroDi seguito un comunicato diffuso da Usb: Circa tre ore di confronto al ministero del lavoro per chiudere con un mancato accordo. Le posizioni sono apparse sin da subito distanti, soprattutto per la ... noinotizie.it Ex Ilva, via libera alla proroga della cassa integrazione per 4.550 lavoratoriSi è chiusa con un mancato accordo tra azienda e sindacati l'incontro al ministero del Lavoro: i fondi già stanziati bastano fino a ottobre ... rainews.it Ex Ilva, Flacks: “Non voglio beneficenza ma un prestito” Il presidente di Flacks Group: “Nessuno investirebbe oggi. O la salvo io o continuerà a rubare al Governo 100 milioni al mese” facebook Ilva, cassa integrazione fino a marzo 2027 e da ottobre mancheranno i soldi. Intanto sulla vendita è tutto fermo di @andtundo x.com