Il governo si trova in difficoltà nel gestire la situazione dell'ex Ilva, con le decisioni sulla cassa integrazione che continuano a essere prive di coperture finanziarie certe. Le discussioni interne sembrano ancora in corso, mentre i lavoratori si trovano a dover affrontare le conseguenze di questa incertezza. La questione rimane aperta senza una soluzione immediata, lasciando in sospeso le future mosse delle autorità competenti.

Lavoro Salta il tavolo al ministero del Lavoro: inaccettabile la cig sotto il 70 percento. I sindacati pronti a riprendere le mobilitazioni Festa della Liberazione! Regala 50.000 articoli gratis a chi vuoi entro il 25 aprile. Stavolta sei tu a scegliere. Il governo non sa come uscire dalla questione ex Ilva, ma nel frattempo prova ancora una volta a scaricare i costi dell’inazione sui lavoratori. Il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, temporeggia con ricorsi su ricorsi al Tar. Stavolta ha annunciato che i commissari di Adi (Acciaierie d’Italia) si rivolgeranno ai magistrati contro l’ordinanza con cui il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha disposto la sospensione dell’esercizio della centrale termoelettrica dell’ex Ilva.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Ex Ilva, Urso nel caos. Cassa integrazione, mancano le coperture

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