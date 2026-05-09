Ex Foro Boario sopralluogo per lo stato dei lavori quasi conclusi | inaugurazione in programma il prossimo mese

La giunta comunale di Osimo ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere dell’ex Foro Boario, coinvolgendo anche il Dipartimento del territorio, l’ufficio tecnico e il segretario generale del Comune. Durante la visita sono stati verificati i lavori in corso, con particolare attenzione allo stato di avanzamento e alle finiture. L’intervento riguarda sia piazza Giovanni XXIII sia la balconata sopra Largo, con l’obiettivo di concludere le opere prima dell’inaugurazione prevista per il prossimo mese.

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