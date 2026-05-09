Ex Foro Boario sopralluogo per lo stato dei lavori quasi conclusi | inaugurazione in programma il prossimo mese
La giunta comunale di Osimo ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere dell’ex Foro Boario, coinvolgendo anche il Dipartimento del territorio, l’ufficio tecnico e il segretario generale del Comune. Durante la visita sono stati verificati i lavori in corso, con particolare attenzione allo stato di avanzamento e alle finiture. L’intervento riguarda sia piazza Giovanni XXIII sia la balconata sopra Largo, con l’obiettivo di concludere le opere prima dell’inaugurazione prevista per il prossimo mese.
OSIMO – La giunta comunale osimana, assieme alla dirigente del Dipartimento del territorio, al responsabile ufficio tecnico e alla segretaria generale del Comune, ha svolto un sopralluogo al cantiere aperto all’ex Foro Boario, sia su piazza Giovanni XXIII sia sulla balconata soprastante di Largo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Cantiere all'ex Foro Boario, il sopralluogo per la verifica dello stato di avanzamento dei lavoriIl punto sulla riqualificazione di uno dei luoghi più iconici del centro della città, messo in sicurezza e riconsegnato alla comunità la prossima...
Sopralluogo in via Naumachia per verificare lo stato di avanzamento dei lavori"La scorsa settimana l’assessore Bottino mi aveva anticipato l’avvio delle attività e, nella giornata di oggi, abbiamo effettuato un sopralluogo in...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Foro Boario, parcheggio sopraelevato: parte l'esposto all'AnacÈ il parcheggio sopraelevato all’ex Foro Boario il punto di rottura. Da progetto interrato, a firma dell’amministrazione di Carlo Salvemini, a struttura fuori terra, fino a ... quotidianodipuglia.it
Lecce, il maxi parcheggio dell’ex Foro Boario? Ora non sarà più interratoContrordine dalla Giunta: la struttura sorgerà su tre piani. Prevista la realizzazione di 770 posti auto e 100 posti per le bici Le indiscrezioni della vigilia trovano piena conferma: il maxi ... lagazzettadelmezzogiorno.it