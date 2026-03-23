Sopralluogo in via Naumachia per verificare lo stato di avanzamento dei lavori

"La scorsa settimana l’assessore Bottino mi aveva anticipato l’avvio delle attività e, nella giornata di oggi, abbiamo effettuato un sopralluogo in via Naumachia insieme al consigliere Bertolo, per verificare concretamente lo stato dei lavori. Abbiamo constatato l’avvio delle operazioni di demolizione dello stabile, passaggio fondamentale che porterà alla riapertura della strada e al ritorno alla normalità per i residenti. Sono soddisfatta del lavoro svolto dall’amministrazione e dell’impegno che, in questi mesi, abbiamo messo tutti nel seguire con attenzione questa vicenda, affrontando una situazione complessa e delicata. Continueremo a monitorare ogni fase fino alla completa risoluzione del problema, con un unico obiettivo: gara". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Cantiere all'ex Foro Boario, il sopralluogo per la verifica dello stato di avanzamento dei lavoriIl punto sulla riqualificazione di uno dei luoghi più iconici del centro della città, messo in sicurezza e riconsegnato alla comunità la prossima...

Prende forma il nuovo asilo nido: approvato il primo stato di avanzamento dei lavoriSAN VITO DEI NORMANNI – Dopo il recente restyling dell'istituto "Collodi" di San Vito dei Normanni, completato all'apertura dell'anno scolastico, un...