Cantiere all' ex Foro Boario il sopralluogo per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori

Da anconatoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Osimo ha effettuato un sopralluogo sull’area dell’ex Foro Boario, dove si stanno svolgendo lavori di riqualificazione. Durante la visita ha incontrato i rappresentanti della direzione lavori e ha verificato lo stato di avanzamento delle operazioni in corso. L’obiettivo è monitorare i progressi e assicurare che le attività procedano secondo il cronoprogramma stabilito.

Il punto sulla riqualificazione di uno dei luoghi più iconici del centro della città, messo in sicurezza e riconsegnato alla comunità la prossima estate, come previsto dal cronoprogramma legato ai fondi del Pnrr OSIMO – Confronto con la direzione lavori e verifica dello stato di avanzamento dei lavori per il sindaco di Osimo, Michela Gloria, nell’ambito delle operazioni di riqualificazione dell’ex Foro Boario. Uno dei luoghi più iconici del centro è attualmente in fase di restyling, verrà messo in sicurezza e riconsegnato alla comunità la prossima estate, come previsto dal cronoprogramma legato ai fondi del Pnrr, in questo caso del progetto Pinqua al quale il Comune di Osimo era riuscito a inserirsi qualche anno fa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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