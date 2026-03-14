Cantiere all' ex Foro Boario il sopralluogo per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori

Il sindaco di Osimo ha effettuato un sopralluogo sull’area dell’ex Foro Boario, dove si stanno svolgendo lavori di riqualificazione. Durante la visita ha incontrato i rappresentanti della direzione lavori e ha verificato lo stato di avanzamento delle operazioni in corso. L’obiettivo è monitorare i progressi e assicurare che le attività procedano secondo il cronoprogramma stabilito.

Il punto sulla riqualificazione di uno dei luoghi più iconici del centro della città, messo in sicurezza e riconsegnato alla comunità la prossima estate, come previsto dal cronoprogramma legato ai fondi del Pnrr OSIMO – Confronto con la direzione lavori e verifica dello stato di avanzamento dei lavori per il sindaco di Osimo, Michela Gloria, nell’ambito delle operazioni di riqualificazione dell’ex Foro Boario. Uno dei luoghi più iconici del centro è attualmente in fase di restyling, verrà messo in sicurezza e riconsegnato alla comunità la prossima estate, come previsto dal cronoprogramma legato ai fondi del Pnrr, in questo caso del progetto Pinqua al quale il Comune di Osimo era riuscito a inserirsi qualche anno fa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Lavori di recupero all'ex Foro Boario, il cantiere verso la fase conclusivaOSIMO – Si sta per avviare alla fase conclusiva il cantiere di recupero dell’ex Foro Boario. ReStart Scampia, qual è lo stato di avanzamento dei lavori: gli interventi previsti e il cronoprogrammaMercoledì 17 dicembre il quartiere di Scampia ha vissuto un’altra giornata importante per la sua storia e il suo futuro. Una selezione di notizie su Foro Boario Temi più discussi: Lavori in corso all’arena di Ferrara; Lecce, parking al Foro Boario: prende quota l’ipotesi dei 3 piani sopraelevati; Lugo: il 12 e 13 marzo previste le manutenzioni in via Foro Boario e in viale Masi; Dalla posa della linea elettrica alla potatura degli alberi: al via due cantieri in città. Ex Foro boario, si sblocca l'operazione Leroy Merlin: a gennaio partono i cantieriPADOVA - Si sblocca l’operazione Leroy Merlin all’ex Foro boario di corso Australia: a gennaio si aprono i cantieri e tutto dovrebbe essere pronto per l’estate del 2025. In teoria i lavori per la ... ilgazzettino.it Lecce, parcheggio ex Foro Boario: buco da 10 milioni nel progetto. L'ipotesi multipiano al posto dell'interrato. Poli: «I costi furono sottostimati»Uno sbilanciamento economico che potrebbe sfiorare i dieci milioni di euro rispetto alle risorse disponibili riaccende il confronto sul progetto del grande parcheggio all’ex Foro ... quotidianodipuglia.it Domenica 15 marzo al Foro Boario di San Damiano il concerto che vedrà protagonisti i brani composti con Mogol - facebook.com facebook