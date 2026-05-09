È stata avviata la procedura di gara per il completamento dell’ex asilo Ricasoli a Porto Ercole. La comunicazione è stata resa nota nelle ultime ore, con l’obiettivo di affidare i lavori di riqualificazione dell’edificio. La procedura coinvolge le imprese interessate a partecipare alla selezione, che dovrà concludersi nei prossimi mesi. L’intervento riguarda l’intera struttura dell’immobile, situato nel centro del paese.

MONTE ARGENTARIO Sta per partire la gara per il completamento dell’ex asilo Ricasoli di Porto Ercole. Il Comune di Monte Argentario ha approvato la determina a contrarre che dà ufficialmente il via alla procedura per affidare i lavori di recupero e riqualificazione dell’edificio, destinato a diventare un polo polifunzionale per associazioni, eventi culturali e attività pubbliche. L’intervento complessivo vale 1 milione e 100 mila euro e il progetto sarà finanziato per 118 mila euro con contributi della Regione Toscana, mentre la parte restante arriverà dalle casse comunali, alimentate anche dagli oneri legati all’operazione dell’area ex Cirio già illustrata nelle settimane scorse in consiglio comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex asilo Ricasoli, al via il bando

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