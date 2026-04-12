Sesto Calende | vinto il bando per il nuovo asilo trasloco a maggio

A Sesto Calende, l’amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento di 120 mila euro per il nuovo asilo. Il bando è stato vinto e, secondo i piani, il trasloco della struttura avverrà a maggio. Questa decisione riguarda la gestione dei servizi dedicati alla prima infanzia. La realizzazione del progetto prevede la costruzione o ristrutturazione di un edificio destinato ai bambini in età prescolare.

L’amministrazione di Sesto Calende ha appena traguardato un obiettivo fondamentale per la gestione dei servizi alla prima infanzia, assicurandosi un finanziamento di 120.000 euro per l’allestimento degli arredi del nuovo asilo nido comunale. La risorsa, ottenuta tramite un bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito, permetterà di dotare la nuova struttura di mobili e attrezzature conformi ai più recenti standard didattici, completando così un progetto infrastrutturale che ha richiesto investimenti per oltre 3 milioni di euro. La capacità di intercettare queste risorse si è rivelata decisiva in un contesto di forte competizione territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sesto Calende: vinto il bando per il nuovo asilo, trasloco a maggio Sesto Calende – A Sesto Calende il carnevale a tema delle olimpiadi – – Varese NewsA Sesto Calende, domenica 15 febbraio 2026, il paese si trasforma in un palcoscenico vivente dove il colore, la musica e la fantasia si fondono in... Sesto Calende: il confronto sul Sì al referendum 2026Sesto Calende si prepara a diventare il palcoscenico di un confronto cruciale sulla futura architettura istituzionale italiana, con un incontro...