FdI Bindo è il nuovo capogruppo Succede al dimissionario Ricasoli

Ivan Bindo è stato nominato nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Agliana, sostituendo Ricasoli che si era dimesso. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore e Bindo assume il ruolo con l’obiettivo di guidare il gruppo consiliare in un momento di cambiamenti politici locali. La sua elezione sarà sottoposta a ratifica nella prossima assemblea del partito.

Ivan Bindo è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Agliana. È stato eletto nella riunione di lunedì 13 aprile, in seguito alle dimissione del capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Ricasoli, che ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni amministrative nel Comune di Pistoia. A Ricasoli subentra Romano Ramon, terzo dei non eletti nelle liste di FdI, in seguito alla rinuncia ad assumere l’incarico in consiglio da parte del primo e della seconda dei non eletti, rispettivamente Emanuele Salute e Samuela Olivier. Ivan Bindo mantiene i sui incarichi di vicepresidente del consiglio comunale e di componente della commissione sanità e sociale e assume la presidenza della commissione bilancio al posto di Ricasoli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FdI, Bindo è il nuovo capogruppo. Succede al dimissionario Ricasoli Ambito C06, Palumbo (CISAL Caserta) scrive al Capogruppo FdI in Regione CampaniaIl Segretario Generale della CISAL Caserta, Ferdinando Palumbo, ha indirizzato una lettera al Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Campania, On. Ambito C06, Palumbo (CISAL Caserta) scrive al Capogruppo FdI in Regione Campania Comune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini Napoli: Ospedale San...