EVO 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

In Italia, trovare una citycar nuova a meno di 16.000 euro è ormai difficile, mentre alcune opzioni si avvicinano ai 17.000. La gamma di modelli disponibili si amplia con offerte che variano nei prezzi e nelle caratteristiche, rendendo più complesso scegliere l’auto più adatta alle proprie esigenze. A breve, saranno presentate le novità relative alla gamma EVO 2026, con dettagli sui prezzi e sui modelli disponibili.

Sotto i 16.000 euro per una citycar nuova oggi sul mercato italiano è praticamente impossibile. Sotto i 17.000 euro chiavi in mano per un crossover compatto, idem. EVO Automobili ci arriva. È il marchio low-cost del DR Group, fondato a Macchia d’Isernia per attaccare il segmento entry — listino che parte da 15.900 euro con la EVO 3 e arriva a 29.900 euro con il SUV-E EVO 7. Tutta la gamma è benzina o bi-fuel benzina-GPL. Vediamo modelli, prezzi 2026 e quale EVO conviene davvero. Tutti i modelli EVO 2026 con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. Prezzi chiavi in mano IVA inclusa, escluse spese IPT e messa su strada. Modello Tipo Lunghezza Motore Prezzo da EVO 3 Citycar 4,14 m 1.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Evo 5 vs Dacia Duster a GPL Quale scegliere

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