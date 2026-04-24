Feste tipiche e sagre questo weekend | i 10 appuntamenti imperdibili in Emilia Romagna

Questo fine settimana in Emilia Romagna si svolgono dieci eventi dedicati alle tradizioni locali, con occasioni di assaporare piatti tipici e partecipare a sagre, feste e festival. Tra gli appuntamenti ci sono manifestazioni con musica dal vivo, street food, sagre dedicate ai funghi primaverili e festival della birra. Molti di questi eventi sono organizzati in diverse località della regione e durano più giorni, attirando visitatori da molte zone.

Il lungo fine settimana del 25 aprile offre numerose occasioni per esplorare l'Emilia-Romagna attraverso i suoi eventi enogastronomici e culturali. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, la regione propone un calendario ricco di appuntamenti che spaziano dalle celebrazioni storiche ai festival dedicati allo street food, fino alle tradizionali sagre di paese. Ecco quindi una selezione delle manifestazioni in programma per trascorrere queste giornate di festa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Feste tipiche e sagre questo weekend: i 10 appuntamenti imperdibili in Emilia Romagna Notizie correlate Le 10 sagre imperdibili di aprile in Emilia Romagna: palio dell'uovo, falò e ciliegi in fioreL'arrivo della primavera e le festività pasquali risvegliano la voglia di stare all'aria aperta in Emilia-Romagna. Le 10 sagre da non perdere a febbraio in Emilia-Romagna, tra feste di Carnevale e buon ciboBologna, 5 febbraio 2026 - Il mese di febbraio offre un mix perfetto tra goliardia e piaceri gastronomici. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Eventi in Romagna: il Festival dell’Aquilone a Pinarella di Cervia; Sagre in Campania dal 23 al 26 aprile: feste, sapori e borghi da scoprire nel weekend; Weekend 18-19 aprile 2026: sagre, feste e fiere regione per regione; Dop e Igp, l'ortofrutta che spinge il turismo. Emilia Romagna, tante feste e sagre nel weekend: eventi da leccarsi i baffiDal 19 al 21 settembre in programma numerosi appuntamenti dedicati al gusto. Zucca, funghi, salamina e cappelletti protagonisti in tavola, a Medicina un tuffo nel passato con le rievocazioni storiche ... ilrestodelcarlino.it Sagre e Fiere della zucca in Italia: 5 appuntamenti da non perdereVi abbiamo già parlato dei campi di zucche più belli d’Italia, ma oggi vogliamo concentrarci sulle sagre, sulle fiere e le varie feste che celebrano questo delizioso frutto autunnale. Dalle colline ... greenme.it Le decurtazioni contenute nel ‘decreto accise’ avevano riguardato tre istituti storici dell’Emilia-Romagna. Il governatore soddisfatto: "Ora ci aspettiamo che alle parole faccia seguito un impegno concreto". - facebook.com facebook Dopo la grandine e il maltempo in Emilia Romagna arriva un vero e proprio assaggio d’estate con temperature intorno ai 25 gradi e in alcune zone si potrebbero toccare addirittura i 27 x.com