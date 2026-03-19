Il fronte del no si allarga | Davanti alla Cattedrale sparata musica d’ogni tipo

Da ilrestodelcarlino.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fronte del no si espande, con musica di ogni genere che viene suonata davanti alla Cattedrale. Il giorno precedente, il Capitolo ha dichiarato che la piazza è stata sequestrata, una delle accuse principali contro il maxi evento. La situazione sembra proseguire con tensione e contestazioni che coinvolgono diversi gruppi e cittadini. La presenza di musica rumorosa ha attirato l’attenzione di chi si oppone all’evento.

Il fronte del no aperto l’altro giorno dal Capitolo della Cattedrale – la piazza è stata sequestrata, una delle accuse più forti contro il maxi evento – si allarga. Ieri, nella prima mattinata, scende in campo un cartello di associazioni che definisce il palco in fondo a piazza Trento e Trieste un enorme parallelepipedo nero e denuncia la "deprecabile invasione". "Ciò che sta avvenendo in questi giorni nel centro monumentale di Ferrara supera ogni limite di tollerabilità per chi ha a cuore la storia, la bellezza, lo spessore culturale della nostra città", così comincia il documento, in calce l’elenco delle associazioni che l’hanno sottoscritto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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