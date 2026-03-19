Il fronte del no si allarga | Davanti alla Cattedrale sparata musica d’ogni tipo

Il fronte del no si espande, con musica di ogni genere che viene suonata davanti alla Cattedrale. Il giorno precedente, il Capitolo ha dichiarato che la piazza è stata sequestrata, una delle accuse principali contro il maxi evento. La situazione sembra proseguire con tensione e contestazioni che coinvolgono diversi gruppi e cittadini. La presenza di musica rumorosa ha attirato l’attenzione di chi si oppone all’evento.

Il fronte del no aperto l’altro giorno dal Capitolo della Cattedrale – la piazza è stata sequestrata, una delle accuse più forti contro il maxi evento – si allarga. Ieri, nella prima mattinata, scende in campo un cartello di associazioni che definisce il palco in fondo a piazza Trento e Trieste un enorme parallelepipedo nero e denuncia la "deprecabile invasione". "Ciò che sta avvenendo in questi giorni nel centro monumentale di Ferrara supera ogni limite di tollerabilità per chi ha a cuore la storia, la bellezza, lo spessore culturale della nostra città", così comincia il documento, in calce l’elenco delle associazioni che l’hanno sottoscritto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il fronte del no si allarga: "Davanti alla Cattedrale sparata musica d’ogni tipo" Articoli correlati Serie A e ‘VAR a chiamata’: il fronte del “Sì” si allarga, ma i dati della C predicano prudenzaIl fronte del "Sì" al VAR a chiamata in Serie A si allarga tra i grandi club, ma i dati della Serie C rivelano che solo il 15% delle sfide lanciate... Il fronte si allarga al Libano: civili in fugaSi allarga lo scontro mediorientale, con Hezbollah che ha iniziato a fare da sponda alla rappresaglia iraniana. Una selezione di notizie su Il fronte del no si allarga Davanti... Temi più discussi: Referendum, sì e no a confronto su separazione e Csm; Capire il Referendum sul Csm. Le 3 modifiche costituzionali. Ecco i motivi del Sì e del No; Referendum, il fronte del no: A rischio uguaglianza ed equilibrio tra poteri; Meloni a reti unificate: Non si vota su di me, se vince il No resto. Referendum Giustizia, a Roma la piazza del 'No'. Leader del centrosinistra: No ai giudici sotto il controllo del governoIl fronte del No al referendum si è ritrovato stasera a Roma per il rush finale verso il voto di domenica e lunedì ... adnkronos.com Referendum, il fronte del no: A rischio uguaglianza ed equilibrio tra poteriParodi (ANM): Difendiamo Costituzione. Grimaldi (AVS): Meloni vuole che i magistrati remino nella stessa direzione del Governo ... rainews.it Sono 77 gli imputati che compariranno davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro. Non ci saranno Patitucci, Porcaro, Piromallo, Illuminato e i fratelli Abbruzzese - facebook.com facebook Referendum, la protesta dei fuorisede davanti alla Camera: "200 euro per votare" x.com