Eurovision Song Contest 2026 tutto sui biglietti | quanto costa vederlo dal vivo?

I biglietti per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 sono stati tutti venduti. Nonostante ciò, c’è ancora la possibilità di assistere all’evento, anche se non sono stati annunciati dettagli ufficiali su eventuali riaperture o vendite supplementari. La manifestazione si svolgerà in una città europea, e si attendono informazioni sui costi e le modalità di accesso per gli spettatori interessati.

Tutto pronto per l'Eurovision Song Contest 2026, mentre la macchina organizzativa sferraglia a pieno regime. Dopo un'edizione 2025 da record con 166 milioni di persone (e l'Italia protagonista grazie a quasi 22 milioni di contatti unici sulle reti Rai), il più grande concorso canoro europeo si prepara a riaprire i battenti. L'appuntamento a Vienna si svilupperà nelle canoniche tre tappe: le semifinali di martedì 12 e giovedì 14 maggio, e la finalissima di sabato 16 maggio. Attualmente, le serate del 14, 15 e 16 risultano ufficialmente sold-out, ma su Oeticket restano ancora alcune disponibilità di fascia alta per gli show collaterali e le preview dal vivo alla Wiener Stadthalle dell'11, 12 e 13 maggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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