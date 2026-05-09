Europa in crisi | l’ascesa delle destre scuote i governi attuali

In Europa, l'aumento dei partiti di destra sta mettendo sotto pressione i governi già in difficoltà. La crescita di forze come il partito di estrema destra ha portato a cambiamenti nel panorama politico e a tensioni tra le istituzioni. Nel frattempo, la gestione della missione delle forze di pace in Libano sta creando difficoltà alla posizione italiana, con ripercussioni sulla stabilità interna e sulle decisioni diplomatiche.

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? Punti chiave Come influenzerà l'ascesa della RN la stabilità dei governi europei?. Perché la gestione della missione Unifil mette in crisi Roma?. Chi ostacola le nuove richieste di Nordio sui dati investigativi?. Cosa comporta il nuovo decreto Durigon per gli aumenti salariali?.? In Breve RN raggiunge il 34% dei consensi in un contesto di crisi europea.. Nordio chiede dati sulle indagini ostacolate mentre Salvini contesta Chigi.. Decreto Durigon nega aumenti retroattivi automatici lasciando la decisione alle parti sociali.. In Friuli previsti 102 eletti per servire un milione di abitanti..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Europa in crisi: l’ascesa delle destre scuote i governi attuali ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Abbiamo voluto mondo di Trump e delle destre? Eccolo qua: guerra mondiale e crisi economica globaleTrump e soci hanno vinto le elezioni dicendoci che la lotta al cambiamento climatico avrebbe arricchito i ricchi, che avrebbero fatto finire le... Ungheria: l’ascesa di Péter Magyar, l’insider che scuote OrbánPéter Magyar, ex funzionario statale, sta guidando il movimento Tisza verso una possibile vittoria nelle elezioni parlamentari del 12 aprile,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meloni sferza l'Europa: Sappia anticipare le crisi, non solo reagire; La Commissione adotta un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per i settori colpiti dalla crisi in Medio Oriente - Rappresentanza in Italia; Crisi gas 2026: l'UE valuta nuove trivellazioni interne; Meloni: l’Europa alzi il tiro contro le crisi -... La guerra in Iran spinge l’Europa verso l’elettrificazioneSecondo Goldman Sachs la nuova crisi energetica potrebbe spingere l’Europa ad accelerare la transizione. Domanda elettrica in crescita fino al 5% l’anno nello ... repubblica.it Crisi Iran: Commissione Europea, voli a rischio in Ue per l'impennata del carburanteLa Commissione Europea avverte: la crisi in Iran minaccia ritardi e cancellazioni di voli Ue per potenziale carenza di carburante. adnkronos.com L’EUROPA PRIMA DI TUTTO. Oggi si celebra la festa dell’Europa, ovvero il luogo nel mondo in cui si vive meglio e dove la dignità della persona è fondamento di una grande civiltà. Di questa Europa non ci facciamo carico, la diamo per scontata, la usiamo co x.com La mia prima volta in Europa - Spagna, Italia e Grecia! reddit