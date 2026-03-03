Abbiamo voluto mondo di Trump e delle destre? Eccolo qua | guerra mondiale e crisi economica globale

Nel corso delle elezioni, Trump e i suoi sostenitori hanno promesso di risolvere problemi come le guerre e la crisi economica globale. Tuttavia, le conseguenze di questa leadership si sono tradotte in un aumento dei conflitti e in una crisi economica che coinvolge tutto il mondo. La narrazione politica si è concentrata su promesse di benefici per i ricchi e le classi popolari, senza risultati concreti in tal senso.

Trump e soci hanno vinto le elezioni dicendoci che la lotta al cambiamento climatico avrebbe arricchito i ricchi, che avrebbero fatto finire le guerre, che avrebbero arricchito i ceti popolari. Il risultato ce l'abbiamo sotto gli occhi? Un mondo di guerre, economia al tappeto in cui gli unici che si arricchiscono sono i miliardari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Clima, Usa fuori dagli Accordi di Parigi: rischio crisi economica globale permanentePer la seconda volta gli Usa stanno per uscire dagli Accordi di Parigi sul clima.

Sulle terre rare è partita la guerra economica mondialeLa nuova iniziativa lanciata a Washington da Stati Uniti, Unione Europea e Giappone sui minerali essenziali non è un semplice progetto industriale.

