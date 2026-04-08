In Ungheria, Péter Magyar, ex funzionario statale, sta guidando il movimento Tisza in vista delle elezioni parlamentari del 12 aprile. La sua candidatura rappresenta una sfida diretta alla leadership di Viktor Orbán, con l’obiettivo di ottenere un risultato significativo contro il governo in carica. La sua campagna sta attirando l’attenzione di coloro che desiderano un’alternativa politica nel paese.

Péter Magyar, ex funzionario statale, sta guidando il movimento Tisza verso una possibile vittoria nelle elezioni parlamentari del 12 aprile, sfidando l’egemonia di Viktor Orbán in Ungheria. Il percorso di Magyar verso la leadership politica è accelerato dopo la diffusione di un audio segreto registrato nel 2023. In quel file, sua moglie Judit Varga, all’epoca Ministro della Giustizia, descriveva presunti interventi del governo in una vicenda legata alla corruzione. Quella registrazione, ottenuta senza il consenso di Varga, ha trasformato un dipendente pubblico di medio livello in un leader capace di attrarre elettori delusi da diverse aree politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria: l’ascesa di Péter Magyar, l’insider che scuote Orbán

Péter Magyar leader dell'opposizione in Ungheria accusa Orban di "revenge porn", "ha un mio video intimo"A due mesi dalle elezioni parlamentari è battaglia politica in Ungheria dove Péter Magyar sfida Viktor Orban.

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Péter Magyar: ce la farà a sconfiggere Viktor Orbán e a cambiare l'Ungheria?Le elezioni del 12 aprile si avvicinano. Péter Magyar sta conquistando molti consensi invocando un «nuovo sistema». Ma lui rimane un uomo di destra, con tratti di nazionalismo spinto. Come pensa dunqu ... vanityfair.it

Elezioni Ungheria, popolo al voto il 12 aprile: sfida tra europeista Péter Magyar e sovranista Viktor Orbán in carica dal 2010 x.com

Il laboratorio più istruttivo per capire dove stiamo andando non è l’Italia ma l’Ungheria. Péter Magyar sta battendo Orbán di dieci punti nei sondaggi, con le elezioni fissate per il 12 aprile: il verdetto è imminente. Magyar non è un uomo di sinistra. È un ex inside - facebook.com facebook