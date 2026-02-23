Stefano Poli è morto travolto da una valanga in Valle d' Aosta | era docente in Statale

Stefano Poli, 66 anni, ha perso la vita in Valle d'Aosta quando una valanga lo ha sepolto durante un’escursione in montagna. La causa dell’incidente è stata la rapida caduta di neve che ha travolto il sentiero che stava percorrendo. Poli, docente all’Università Statale, si trovava con alcuni amici, ma nessuno è riuscito a aiutarlo in tempo. La tragedia si è consumata in un’area nota per l’instabilità delle pendici.

La vittima è un docente della Statale, dove insegnava Petrologia e Petrografia. La tragedia in Valle d'Aosta Tragedia in Valle d'Aosta: è morto, dopo essere stato travolto da una valanga, Stefano Poli, 66 anni, originario di Bergamo e residente a Pozzuolo Martesana (Milano). Poli era professore ordinario di Petrologia e Petrografia all'Università Statale di Milano. Era stato direttore del Dipartimento di Scienze della Terra ed era socio dell'Accademia dei Lincei. È successo domenica 22 febbraio alle pendici della Becca di Nana, a circa 3mila metri di quota, in Val d'Ayas. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

