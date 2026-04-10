Roseto lo Spider-Man dei reparti pediatrici sfida la paura nelle scuole

Mercoledì prossimo alle 9, gli studenti degli istituti comprensivi e dei licei di Roseto si riuniranno nella palestra scolastica per ascoltare Mattia Villardita, conosciuto come lo Spider-Man dei reparti pediatrici. L'evento mira a coinvolgere i giovani e a sensibilizzarli su temi legati alla cura e alla prevenzione, con un incontro che si svolgerà in mattinata.

Mercoledì prossimo, alle ore 9.00, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Roseto 1 e del Liceo Saffo si riuniranno nella palestra della scuola per ascoltare Mattia Villardita. Il giovane, noto a livello nazionale come lo Spider-Man che opera nei reparti pediatrici, porterà la sua testimonianza grazie a un’iniziativa promossa dal Premio Nazionale Paolo Borsellino in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi. Il percorso di trasformazione di un eroe reale tra ospedali e impegno civile. La storia che animerà l’incontro scolastico mercolediale affonda le radici in un’esperienza personale di sofferenza e successiva resilienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto, lo Spider-Man dei reparti pediatrici sfida la paura nelle scuole Spider-Man: Sam Raimi apre la porta a un ritorno di Tobey Maguire nel multiverso Marvel. Possibile “Spider-Man 4”?Il fantasma di un eroe torna a popolare i sogni dei fan: Tobey Maguire potrebbe indossare nuovamente la maschera di Spider-Man. Spider-Noir con Nicolas Cage cambia nome: la serie non avrà Spider-Man nel titoloLa produzione ha scelto di togliere la dicitura 'Spider-Man' dalla serie tv con il protagonista interpretato dal premio Oscar per Via da Las Vegas. Nelle scuole di Roseto arriva Mattia Villardita, lo Spider-Man che porta il sorriso negli ospedaliRoseto degli Abruzzi. Il prossimo 15 aprile, alle ore 9.00, la palestra dell’Istituto Comprensivo Roseto 1 ospiterà l’incontro con Mattia Villardita, ... abruzzolive.it Mattia Villardita nelle scuole di Roseto degli AbruzziROSETO DEGLI ABRUZZI - Il prossimo 15 aprile, alle ore 9.00, la palestra dell’Istituto Comprensivo Roseto 1 ospiterà l’incontro con Mattia Villardita, noto in tutta Italia come lo Spider-Man degli o ... ekuonews.it