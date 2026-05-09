Domenica sera su Rai3 va in onda l'ultima puntata della terza stagione di “Inimitabili”, condotta da Edoardo Sylos Labini. La trasmissione dedica un approfondimento alla figura di Ettore Petrolini, considerato un protagonista del teatro del Novecento. La puntata si concentra sulla sua carriera artistica e sulla vita, offrendo un ritratto del teatro del Novecento attraverso il racconto di un artista considerato un precursore del teatro dell’assurdo.

La vita e l’avventura artistica di Ettore Petrolini, protagonista assoluto del teatro del Novecento al centro della quarta e ultima puntata della terza stagione di “Inimitabili”, condotta Edoardo Sylos Labini e in onda domenica 10 maggio, in seconda serata, alle 23.10, su Rai 3. Nato a Roma nel 1884 e cresciuto nel rione Monti, Petrolini scopre presto la sua vocazione per il palcoscenico. Ribelle e insofferente alle regole, lascia la scuola e inizia a esibirsi nelle piazze, nei caffè-concerto della capitale dove prende forma il suo talento, fatto di improvvisazione, parodia e una straordinaria capacità di deformare la realtà per metterne a nudo i vizi e le ipocrisie.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ettore Petrolini, il ribelle che anticipò il teatro dell’assurdo. Il racconto di Sylos Labini domenica su Rai3

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