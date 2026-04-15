Su Rai3 riprendono gli appuntamenti con gli “Inimitabili”, una serie prodotta da Edoardo Sylos Labini e trasmessa da Rai Cultura. La nuova stagione include episodi dedicati a figure come Alida Valli, Pasolini e Montanelli. La serie si propone di approfondire la vita e il lavoro di personaggi storici italiani attraverso documentari e interviste. La produzione si inserisce nel palinsesto di Rai Cultura, consolidando la presenza del progetto.

Gli “Inimitabili” di Edoardo Sylos Labini è un titolo diventato ormai un brand su cui Rai Cultura punta. Domenica 19 aprile parte la prima puntata della nuova serie dei magnifici 4 che il regista e conduttore ci ha confezionato: una grande attrice, un grande intellettuale, un grande giornalista, un innovatore geniale del teatro italiano: Alida Valli, Pierpaolo Pasolini, Indro Montanelli e Petrolini. A partire da domenica prossima per quattro settimane, in seconda serata su Rai3. Da non perderne neanche uno. Lo stile della biografia “teatralizzata” con musiche originali del Maestro Sergio Colicchio sono un marchio di fabbrica dell’autore che unisce nella sua narrazione racconto, divulgazione e impatto emotivo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tornano gli “Inimitabili” su Rai3: da Alida Valli a Pasolini, a Montanelli, la nuova serie di Sylos Labini

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Si parla di: Alida Valli, Pasolini, Indro e Petrolini: gli Inimitabili; Presentazione di Alida Valli, Pier Paolo Pasolini, Indro Montanelli, Ettore Petrolini. Gli inimitabili 2026 nuova serie condotta da Edoardo Sylos Labini.