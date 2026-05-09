ETICA DEL LAVORO Ottenere rapidi risultati con l’esercizio fisico senza inutili scorciatoie
Un nuovo approccio alla pratica sportiva si propone attraverso le parole di due figure di rilievo nel mondo dell’atletica. Uno è noto per il suo impegno contro il doping e per aver raggiunto risultati di livello mondiale, l’altro è allenatore e docente. Insieme, presentano un percorso che punta sulla rapidità dei risultati attraverso l’esercizio fisico, evitando scorciatoie e sottolineando l’importanza di un metodo più consapevole.
Da Alessandro Donati, uno dei più autorevoli allenatori di atletica a livello mondiale e simbolo internazionale della lotta al doping, e Francesco Marcello, allenatore e docente, un nuovo percorso per tutti coloro che cercano un nuovo paradigma dello sport, più consapevole. Negli ultimi decenni il mondo dello sport si è affidato a modelli di preparazione basati su carichi di lavoro estremi. Si tratta di approcci che spesso hanno trovato nel doping una scorciatoia per reggere ritmi insostenibili. I due autori ripercorrono criticamente l’evoluzione di questo modello, ne analizzano le implicazioni e ne mettono in discussione i presupposti. Da...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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