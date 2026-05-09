Un nuovo approccio alla pratica sportiva si propone attraverso le parole di due figure di rilievo nel mondo dell’atletica. Uno è noto per il suo impegno contro il doping e per aver raggiunto risultati di livello mondiale, l’altro è allenatore e docente. Insieme, presentano un percorso che punta sulla rapidità dei risultati attraverso l’esercizio fisico, evitando scorciatoie e sottolineando l’importanza di un metodo più consapevole.

Da Alessandro Donati, uno dei più autorevoli allenatori di atletica a livello mondiale e simbolo internazionale della lotta al doping, e Francesco Marcello, allenatore e docente, un nuovo percorso per tutti coloro che cercano un nuovo paradigma dello sport, più consapevole. Negli ultimi decenni il mondo dello sport si è affidato a modelli di preparazione basati su carichi di lavoro estremi. Si tratta di approcci che spesso hanno trovato nel doping una scorciatoia per reggere ritmi insostenibili. I due autori ripercorrono criticamente l’evoluzione di questo modello, ne analizzano le implicazioni e ne mettono in discussione i presupposti. Da...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ETICA DEL LAVORO. Ottenere rapidi risultati con l’esercizio fisico senza inutili scorciatoie

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