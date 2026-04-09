Un esperto di medicina fisica e riabilitativa ha spiegato che per le persone over 60 affette da artrosi, l’attività fisica può rappresentare un aiuto importante nel gestire il dolore. Lui sottolinea come il movimento possa contribuire a migliorare la qualità della vita, favorendo il recupero dell’autonomia e del benessere psicofisico. Nessun farmaco o intervento chirurgico viene menzionato in questa strategia, che si basa esclusivamente sull’attività motoria.

Andrea Bernetti, docente di Medicina fisica e riabilitativa, illustra come l’attività motoria sia fondamentale per contrastare l’artrosi negli over 60, trasformando il movimento in una terapia attiva per recuperare autonomia e benessere psicofisico. Il superamento della paura legata al dolore articolare rappresenta il primo passo ha superato i sessant’anni. In questa fascia d’età, la rigidità mattutina e le difficoltà nei gesti quotidiani sono comuni, ma l’immobilismo peggiora la condizione invece di risolverla. L’Organizzazione Mondiale della Salute considera l’esercizio fisico una priorità di salute pubblica essenziale. Muoversi non serve solo a mantenere le articolazioni flessibili, ma è un pilastro per proteggere le capacità cognitive e alleggerire l’impatto delle patologie croniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artrosi over 60: l’esercizio fisico come cura per il dolore

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