Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 9 maggio 2026

Oggi, sabato 9 maggio 2026, alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati estratti i numeri vincenti di questa sera, con la lotteria tradizionale e quella istantanea. I numeri sono stati annunciati pubblicamente e sono ora disponibili per chi desidera verificare eventuali vincite. Nessun dettaglio sulle combinazioni o sui premi assegnati è stato ancora comunicato.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 9 maggio 2026. Oggi, sabato 9 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 75 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 9 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 75 d el 9 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 9 Gennaio 2026

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