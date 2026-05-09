Estragon la società farà ricorso | Messi in crisi dagli anni del Covid Agito per tutelare i nostri lavoratori

L’Estragon ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza della Corte dei conti. La società ha dichiarato di aver agito per tutelare i propri lavoratori, accusando gli anni del Covid di averla messa in difficoltà. La decisione arriva dopo la condanna ricevuta e anticipa un’ulteriore fase legale. Nessuna altra informazione o dettaglio sui motivi specifici del procedimento sono stati resi noti.

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