Estragon la società farà ricorso | Messi in crisi dagli anni del Covid Agito per tutelare i nostri lavoratori
L’Estragon ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza della Corte dei conti. La società ha dichiarato di aver agito per tutelare i propri lavoratori, accusando gli anni del Covid di averla messa in difficoltà. La decisione arriva dopo la condanna ricevuta e anticipa un’ulteriore fase legale. Nessuna altra informazione o dettaglio sui motivi specifici del procedimento sono stati resi noti.
L’Estragon non si arrende e promette di fare appello contro la condanna della Corte dei conti. Dopo la sentenza dei giudici contabili, che hanno condannato la cooperativa e il titolare Manuele Roveri – oltre a due dirigenti comunali per mancato controllo – a risarcire oltre 66 mila euro per aver partecipato a bandi comunali nonostante arretrati sui tributi che avrebbero dovuto precludere la possibilità di prendere parte alle gare, in una lunga nota dai toni tesi è la stessa realtà culturale che trova casa al Parco Nord a mettere nero su bianco le proprie ragioni, imputando anche la colpa agli anni difficili della pandemia. Cinque le domande...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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